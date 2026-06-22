Juventud caraqueña expone moda urbana en 4.ª «Batalla de Outfits»

CIUDAD MCY.- La cuarta edición de la Batalla de Outfits se desarrolló en el Nuevo Circo de Caracas, donde jóvenes capitalinos lucieron sus mejores combinaciones de vestimenta como expresiones de identidad.

Este evento dedicado a la moda urbana fue organizado por un grupo de creadores visuales y productores independientes conformado por Jey Fresco, Siaori, Patio Key, Roy, Gabolove y Camarillo. El equipo logró crear un espacio de competencia único, con dinamismo y apoyo al diseño alternativo cultural urbano.

Durante la jornada se realizó la pasarela especial Rojas-Rivas, espacio para el despliegue de propuestas creativas que sirvió para entender el impulso y el crecimiento de este movimiento.

La actividad contó con la visita del ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, quien estuvo acompañado de la viceministra de Cultura, Gabriela Simoza, y el viceministro de Cultura Audiovisual, Miqueas Figueroa. Las autoridades compartieron con los presentes, y conocieron las propuestas de los creadores emergentes.

FUENTE : MPPC

FOTO : CORTESÍA