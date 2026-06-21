El Eje del Buen Vivir celebra el Día del Padre con actividades culturales

CIUDAD MCY.- El Eje del Buen Vivir se transformará en el escenario ideal para celebrar el Día del Padre. Este espacio cultural de la ciudad de Caracas invita a familiares y amigos a reunirse para disfrutar de una variada programación que incluye actividades culturales, deportivas y recreativas.

En esta oportunidad, el mercadillo artesanal ofrecerá exhibición de piezas cargadas de identidad cultural. También habrá talleres de orfebrería, facilitados por la artesana Glorix Borguez; y una demostración de cerámica en miniaturas, impartida por la artesana mirandina Bleydi Parucho. En simultáneo, Biker González compartirá sus conocimientos en el taller de dibujo en carboncillo.

La jornada también tendrá música. Yakke Luna y María Barón deleitarán a los presentes con un repertorio de boleros, romance y ritmos bailables para amenizar la jornada.

La noche será de reggae, con Dj Lion, quien también formará parte de este repertorio musical para deleitar a todos los padres en sus días, compartiendo las memorias de reconocidas leyendas de este género musical.

Asimismo el cantautor Juan Sanoja y sus amigos se presentará con sus décimas, guarachas, boleros y algo más para cerrar la celebración.

La programación se extenderá hasta el día lunes, cuando los artesanos del textil Liliana Briceño y Néstor Palacios, del estado Nueva Esparta, compartirán sus conocimientos en los talleres de tejido con las diferentes técnicas implementadas en los telares artesanales, planificadas desde la idea hasta la estructura.

Para conocer más detalles sobre esta y otras actividades, sigue las redes sociales de la Fundación Red de Arte, institución que impulsa los encuentros artesanales en el jardín cultural de Caracas: el Eje del Buen Vivir.

FUENTE : CIUDAD CCS

FOTO : CORTESÍA