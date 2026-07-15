Karate con todo para los Centroamericanos

Un total de 18 atletas defenderán el tricolor en los venideros Juegos de Santo Domingo

CIUDAD MCY.- El equipo nacional de karate definió la nómina de atletas para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrará del 5 al 7 de agosto en el Pabellón de Combate 1 del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El equipo venezolano está conformado por 18 atletas, quienes defenderán el tricolor nacional en tierras dominicanas en las 14 categorías en disputa (7 masculinas y 7 femeninas).

KATA COMPLETO

En la modalidad de kata, Venezuela presentará equipos, una instancia que se retoma para esta edición de la cita regional, así como exponentes individuales.

En la rama femenina, el equipo lo conforman Victoria Hernández, Isabela Merchán y Stephany Ferreira; y en el apartado individual luchará Daniela García, bronce en el Campeonato Panamericano 2025 y plata en los Bolivarianos 2025.

Por su parte, el equipo masculino lo integran Miguel Galindo, Jorge Durán y Luis Rojas, mientras que Cleiver Casanova, oro en los Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. batallará en individual.

KUMITE FEMENINO

De igual manera, en la modalidad de kumite la legión criolla estará presente en las cinco divisiones en ambas ramas con una mezcla de experiencia y juventud.

En el apartado femenino, la escuadra la comanda Yorgelis Salazar, campeona de la Premier League 2026 en la categoría de -50 kg. La seguirá Bárbara Pérez (55 kg), oro bolivariano en 2025, quien intentará superar la medalla de bronce obtenida en la anterior edición de San Salvador 2023.

A ellas se une la olímpica de Tokio 2020 y bronce en San Salvador, Claudymar Garcés (61 kg),y en la división de los -68 kg estará Marianth Cuervo, que también ocupó el tercer lugar en la pasado edición del evento.

Cierra la lista de convocadas Oriana Rodríguez (+68 kg), campeona bolivariana 2025 y medalla de plata en San Salvador.

KUMITE MASCULINA

En la rama masculina de combate, el subcampeón panamericano 2025 y plata y bronce en los Bolivarianos 2025, Wilmer Pérez, tomará la batuta en los 60 kg,

Se une a la lista Alan Miquelena (67 kg), campeón bolivariano 2025 que goza de amplia experiencia internacional.

Completan la lista de convocados Jhoosed Ortuño (75 kg), Luis Vázquez (84 kg) y Crickson Guzmán (+84 kg).

La delegación nacional buscará superar el segundo lugar de San Salvador 2023, donde alcanzó tres medallas de oro, una de plata y cuatro de bronces para un total de ocho preseas, y escoltó a Dominicana que sumó tres oros y dos platas.

FUENTE: MINDEPORTE

FOTO: CORTESÍA