Keydomar colosal en Nacional de Pesas

CIUDAD MCY.- Keydomar Vallenilla ofreció una actuación categórica al hacerse de las doradas e implantar tres nuevos registros nacionales durante en el Campeonato Nacional sub-23 y mayores de Levantamiento de Pesas, que se disputa hasta el sábado en el domo José María Vargas de La Guaira.

El mirandino se impuso con autoridad al sumar 398 kg en el total olímpico, al levantar 178 kg en arranque y 220 kg en dos tiempos, para romper todas sus marcas nacionales en esta división.

La medalla de plata quedó en manos del sucrense Eli Andarcia, con un total de 285 kg con 129 kg en el arranque (bronce) y 156 kg en el envión (plata).

Carlos Guanare se hizo de la medalla de plata en el arranque con 136 kg, sin embargo, el monaguense no registró marca en los dos tiempos lo que le impidió sumar en el total.

TRIPLE DORADO

En la categoría sub-23 en 95 kg, el falconiano Gabriel Pineda se adjudicó el título absoluto con un total de 303 kg.

Pineda logró 137 kg en el arranque (oro) y 166 kg en los dos tiempos (oro), seguido del guariqueño Derevc Piedra quien acumuló 281 kg, producto de su levantamientos de 125 kg en arranque y 156 kg en dos tiempos(plata).

El podio lo completó el apureño Elvis Loreto, con un total de 267 kg, tras un movimiento de 115 kg en arranque y 152 kg en el envión (bronce).

FIGURA ESTELAR

Por su parte, en la categoría de 85 kg masculino la figura estelar fue el Campeón Mundial 2026 Ángel Rodríguez, quien conquistó el primer lugar tanto en la categoría senior como la sub-23.

El monaguense dominó la contienda con un arranque 165 kg y 190 kg en dos tiempos para un total de 355 kg, marcas que le sirvieron para romper el récord nacional en arranque y total.

En el podio de ambas categorías lo escolto el guariqueño Alexander Mota, con un levantamiento de 136 kg en arranque, que le valió la medalla de bronce senior y 185 kg en dos tiempos para colgarse la plata en ambas categorías.

El yaracuyano Jesús Álvarez fue plata en arranque con 140 kg en arranque y bronce en los dos tiempos con 165 kg.

En la sub-23 el falconiano Zabala obtuvo plata con 142 kg en arranque y bronce en envión con 178 kg.

De igual manera, el apureño Efrain Luna se coló en el podio senior con la medalla de bronce en al arranque con un registro de 141 Kg

FUENTE: MINDEPORTE

FOTO: CORTESÍA