Oro con récord mundial en Apnea

Cristopher Chacón estableció nueva marca en el Campeonato de Serbia

CIUDAD MCY.- La delegación venezolana de Actividades Subacuáticas inició con buen pie su participación en el Campeonato Mundial de Apnea en Piscina al cosechar una medalla de oro con récord mundial y dos preseas de plata con marcas continentales en el Sport Center Futog de Novi Sad, Serbia.

La actuación estelar del día correspondió al capitalino Cristopher Chacón, quien se colgó la medalla de oro en la categoría junior masculino 15-17 en la prueba de 2×50 metros velocidad apnea con un tiempo de 36.35 segundos que estableció como un nuevo registro mundial.

La medalla de plata quedó en manos de Mattia Guerrazzi al detener el reloj en 38.58 seg, seguido de Lorenzo Palmas con un registro de 39.06, ambos de Italia.

RECORD PANAMERICANO

En la rama femenina, la experimentada Samanta Díaz obtuvo la medalla de plata en la prueba 2×50 metros velocidad apnea con récord panamericano de 38.35.

Asimismo, en la categoría junior femenino, Ashley Colmenares subió al segundo peldaño del podio en la prueba de los 2×50 metros velocidad apnea con nuevo registro panamericano de 42.012.

La prueba la conquistó la italiana Carolina Spotti con un tiempo de 40.00, el bronce quedó en poder de la turca Irmak Dogruel con 42.41.

Los atletas criollos continúan su participación en la competición mundial el sábado, en la prueba de los 4×50 speed, donde los tres nadadores tendrán acción a partir de las 10:00 a.m. hora de Venezuela.

FUENTE: MINDEPORTE

FOTO: CORTESÍA