Kickboxing venezolano conquista el cuadrilátero en Turquía

CIUDAD MCY.-Desde este jueves hasta el 17 de mayo en la ciudad de Antalya, en Turquía, la delegación venezolana de kickboxing inicia su participación en la Copa del Mundo de Kickboxing WAKO. La representación la encabeza el medallista de plata de los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho, Joel Vásquez, en la división de los 71 kg del K1, quien ha tenido una destacada participación internacional.

El evento se desarrolla con miras al ciclo de clasificación en el continente americano para los World Combat Games 2027, además de sumar puntos al escalafón internacional y de esta manera garantizar un preciso combate y roce competitivo.

Igualmente, la delegación trabaja para asegurar una representación de las categorías de desarrollo para el debut del kickboxing en los III Juegos Deportivos Bolivarianos de la Juventud Caracas 2026.

Durante la competencia, también el campeón panamericano de la Copa Brasil 2026, Raúl García, participará en la categoría de los 74 kg de los combates individuales por puntos. Por su parte, el ganador de bronce en el panamericano Guatemala 2025, Guillermo Cobo (63 kg), participará en duplas.

La lista la cierran; el campeón del Panamericano de Cadetes de Guatemala 2025, Jhosua Rangel, en -63,5 kg de patada baja, verá acción. Esta competencia contempla que la fase eliminatoria se realice entre el 14 y 16 de mayo y la definición por las medallas está programada para el domingo 17.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA