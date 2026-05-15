Astros suramericanos se citan en Caracas para los memoriales Iriarte y Viloria

CIUDAD MCY.-Destacadas figuras del atletismo regional arribaron al país para ofrecer una jornada de alto nivel técnico en el marco de los tradicionales memoriales Brígido Iriarte y Máximo Viloria que se realizarán los días 15 y 16 de mayo en Caracas.

Estas justas representan un punto de encuentro fundamental para el atletismo nacional debido a la presencia de exponentes de talla mundial, quienes garantizarán un roce competitivo de altura y la posibilidad de que los criollos concreten sus mejores desempeños con vista a los procesos clasificatorios del calendario internacional.

La nutrida delegación de atletas extranjeros está encabezada por los cuatrocentistas brasileños Anny Caroline De Bassi y Jadson Soares, junto a los velocistas de 100 y 200 metros lisos Neiker Abello, Bernardo Baloyes y Marleth Ospino de Colombia, y la ecuatoriana Ángela Tenorio. Completan el sólido contingente los vallistas colombianos María Alejandra Rocha, Maribel Caicedo, Nicolas Castillo, Kevin Mina, Cristian Albarracin y la triplista brasileña Regiclecia Candido.

Por su parte, el frente defensor del tricolor venezolano expondrá a sus mejores cartas para asegurar que los títulos se queden en casa. En las pruebas de velocidad destacan Kelvis Padrino, Javier Gómez y José Maita en los 400 metros, acompañados por Bryant Álamo, Alexis Nieves, Eubrig Maza, Orangy Jiménez y Escarlet Guerra en los 100 metros lisos. En el área de resistencia, Sebastián López lidera el equipo en los 1.500 metros, Diego Caldeira comandará la lista de salida de los 3.000 con obstáculos y Yonny Pozas se sumará en la distancia de los 5.000 metros. En las modalidades de campo, tomarán acción Ottaynis Febres en lanzamiento de disco y Orlando Fernández en jabalina, mientras que en los saltos competirán Brendan Pérez, William Landinez, Santiago Cova y Génesis Pire.

El evento cuenta con un programa compacto conformado por las pruebas específicas de 100 metros, 100 vallas, 400, 800, 3.000 lisos y con obstáculos, además de las modalidades de salto largo, triple y alto, y los lanzamientos de disco y jabalina. Las competencias estarán abiertas al público durante sus dos jornadas en el estadio Brígido Iriarte, con programaciones que se desarrollarán a partir de las 4:00 p.m. este viernes y desde las 3:30 p.m. el sábado 16 de mayo.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA