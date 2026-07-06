Labores de embellecimiento a Casa de la Cultura Napoleón Baltonado en Guárico

CIUDAD MCY.- En la Casa de la Cultura Napoleón Baltonado, ubicada en El Sombrero, estado Guárico, se registran avances de un 26 % en labores de optimización y embellecimiento, así lo comunicó el gobernador de la entidad llanera, Donald Donaire, a través de sus redes sociales.

Cuadrillas obreras se encuentran desplegadas para ejecutar labores esenciales en aras de concretar la recuperación integral de este espacio.

Entre las principales actividades que se desarrollan en el recinto destacan la rehabilitación del machihembrado en las estructuras correspondientes, así como la aplicación de pintura y acabados en las paredes internas y externas, orientadas a devolverle el esplendor a esta importante sede.

Esta obra conforma las políticas de gestión orientadas al rescate y fortalecimiento de los espacios comunitarios y culturales en la región. Con la renovación de la Casa de la Cultura en el municipio Julián Mellado, se busca garantizar condiciones óptimas para el sano esparcimiento, la formación artística y el encuentro de los habitantes de la parroquia El Sombrero.

FUENTE : GOBERNACION DE GUARICO

FOTO : CORTESÍA