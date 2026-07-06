Venezuela felicita a la Unión de las Comoras por celebrarse su Independencia

CIUDAD MCY.- «En nombre del Gobierno Bolivariano, queremos expresar nuestras felicitaciones a la Unión de las Comoras en ocasión de la celebración de su soberanía e independencia este 6 de julio», expresó el canciller de la República, Yván Gil, a través de su canal de Telegram.

Asimismo indicó que Venezuela reitera su amistad con todas las hermanas naciones de África.

Unión de las Comoras es un país formado por tres islas en el sureste de África, situado al extremo norte del canal de Mozambique en el océano Índico, entre el norte de Madagascar y el este de Mozambique.

El 6 de julio de 1975 el parlamento de la Unión de las Comoras, emitió una resolución declarando la Independencia, luego de que en 1946 Francia le concediera su autonomía administrativa con el nombre de Territorio de Ultramar de las Islas Comoras. Acuerdo que luego fue rechazado en 1973. Posteriormente Francia le concede nuevamente su independencia en 1978.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA