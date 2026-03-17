La pequeña aragüeña Giovanna Dordelli busca el trono del Mini Universe

Con apenas ocho años y la banda de Venezuela en el pecho, la maracayera aterrizó en Madrid para demostrar en el certamen mundial que el talento nacional no sabe edades ni de fronteras

​CIUDAD MCY .- En el jardín de la infancia venezolana, donde los sueños suelen vestirse de tul y pasarela, ha florecido una figura que combina la inocencia de la niñez con la disciplina de una profesional. Giovanna Marcella Dordelli Méndez, nacida bajo el equilibrio de Libra un 28 de septiembre de 2018, es hoy la cara de la esperanza tricolor en el Mini Universe 2026.

​Desde la Ciudad Jardín esta pequeña de mirada penetrante y frondosa cabellera castaña, ha trazado un camino que hoy la sitúa en la capital española. Pero tras el brillo de la corona de Little Belleza Venezuela, se esconde una curiosidad insaciable: «Cuando era pequeña siempre estaba preguntando muchas cosas porque me gusta aprender y descubrir cosas nuevas», confiesa con esa sinceridad que solo los niños poseen.

ENTRE PUPITRES Y ESTRIBOS

La vida de Giovanna es un fascinante ejercicio de malabarismo. Mientras sus compañeros de segundo grado apenas comienzan a descubrir el mundo, ella ya domina varios. Su hiperactividad, lejos de ser un obstáculo, es el motor que la impulsa a devorar el día entre clases de inglés, ballet, equitación y modelaje.

​»Necesito tener mis días llenos de actividades o pierdo el interés fácil. Es una bendición porque puedo estar concentrada en varias cosas a la vez», afirma la pequeña, quien ve en el aburrimiento a su único enemigo.

​Para ella, el modelaje no es una carga, sino una extensión del amor familiar. Ese apoyo ha sido el cimiento para que, bajo la tutela de la prestigiosa agencia D’yer Models y la organización Mini Belleza Aragua, Giovanna haya pulido su oratoria, fotopose y protocolo, preparándose para el escrutinio internacional.

​VENEZUELA: EL «SUPERPODER» EN LA MALETA

Para la delegada venezolana, llevar el nombre de su país no es solo una responsabilidad, es su ventaja competitiva. Con una madurez sorprendente, define a su nación como un lugar de gente con «gran corazón» y paisajes que van de la selva a la costa. Su meta es ganar la corona para demostrar que los sueños se cumplen con esfuerzo a la vez que expresaba su admiración por Amanda Dudamel, de quien emula la elegancia y la seguridad y a su vez convertirse en una diseñadora de moda de renombre.

​RUMBO A LA GLORIA INTERNACIONAL

Desde este 17 hasta el 23 de marzo, Madrid será el escenario donde la «Pequeña Belleza» pondrá a prueba meses de preparación intensiva. No viaja sola; lleva consigo la esencia de la arepa, el ritmo de nuestras tradiciones y la convicción de que ser venezolana es un sello de encanto ante el cual el mundo, inevitablemente, se rinde. ​

Giovanna Dordelli no solo busca una joya sobre su sien; busca ser el eco de la alegría de todos los niños de su tierra. Ya instalada en la «Madre Patria», la maracayera está lista para que el universo entero sepa que, en Venezuela, hasta la belleza más pequeña es inmensa

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