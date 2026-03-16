Premios Oscar brillaron en la pantalla gigante de Supercines Premium

CIUDAD MCY.- En una noche mágica, la cadena de cines más importante del país, Supercines Premium, transmitió la ceremonia de Los Oscars 2026 en pantalla gigante en la ciudad de Maracay. Con una ambientación de lujo, moderadores especializados en cinematografía, premios y dinámicas, los espectadores disfrutaron de una noche única.

Yeisi Dos Santos, Gerente de Mercadeo, comentó sobre la transmisión de los premios. “Estamos celebrando la majestuosa gala de Los Oscars 2026, Supercines brinda un espacio maravilloso para celebrar las nominaciones, el talento cinematográfico y los premios”.

De igual manera comentó que “es la primera vez que venimos a Maracay a presentarlo. Es un éxito total, las personas que decidieron venir a disfrutar del evento con nosotros, gozan de una noche mágica, con una ambientación especial, con una cena deliciosa y contaron también con todas las opciones de caramelería, interacción con los animadores, butacas premiadas, de verdad que este evento es único y quiero agradecer a nuestros patrocinantes por formar parte de esta actividad.

El evento contó con alfombra roja, invitados especiales y la participación de la Orquesta Sinfónica de Aragua, quien regaló sus piezas más destacadas ambientando el lugar para recibir a los asistentes de la mejor manera.

Supercines siempre brinda actividades culturales de entretenimiento para el público maracayero, donde pueden culturizarse, aprender del cine y disfrutar de las mejores películas acompañándolo de los más deliciosos snacks. Cuentan con una amplia cartelera variada y diferentes propuestas gastronómicas para deleitarte del séptimo arte con la mayor comodidad posible.

“La invitación es para que nos sigan en las redes sociales y estén pendientes de todos nuestros eventos y promociones para que puedan disfrutar de sus actividades favoritas en la gran pantalla”, resaltó Dos Santos.

ANAIS RONDÓN

FOTOS: CORTESÍA