La próxima semana entregarán las primeras 200 viviendas a los afectados por los sismos

CIUDAD MCY.- El presidente de la Asamblea Nacional y jefe del Estado Mayor de los Campamentos Transitorios, Jorge Rodríguez, informó en rueda de prensa que la próxima semana se entregarán las primeras 200 viviendas a los afectados por el doble terremoto.

En ese sentido dio a conocer que el Gobierno nacional trabaja aceleradamente en la búsqueda de terrenos para el plan de construcción de ciudades antisísmicas.

Durante una rueda de prensa nacional e internacional, destacó que se realizó un sobrevuelo en La Guaira y se han encontrado 40 terrenos en Catia la Mar, casco histórico de La Guaira, Naiguatá, Osma, Chuspa y se han localizado terrenos no tan cerca de la costa que permitirán agilizar este plan maestro que se ha dispuesto en el Ejecutivo nacional para la construcción de nuevas viviendas. “No se trata de espacios para depositar gente, sino de hábitat que tengan canchas, escuelas, centros comerciales, para el desarrollo integral de la población”.

Destacó que son 584 mil metros cuadrados de terrenos ya localizados, que van a permitir la construcción de viviendas dignas. “Se están haciendo los estudios geológicos y de suelo para determinar qué construcción se puede hacer; eso sí, no podremos hacer edificaciones grandes”, detalló.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA