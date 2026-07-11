Venezuela ve con extrañeza declaración de De la Espriella para atribuirse recuperación del país

CIUDAD MCY.- A través de un comunicado oficial, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil dio a conocer que el Gobierno nacional ha observado con extrañeza las recientes declaraciones del señor Abelardo de la Espriella, presidente electo de la República de Colombia, en las que pretende atribuirse amplias competencias en las labores de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del pasado 24 de junio.

En ese sentido, el titular para las Relaciones Exteriores, manifestó que las atribuciones en este caso, le competen solo al Estado venezolano, para la conducción, planificación y ejecución del proceso de recuperación, reconstrucción y desarrollo integral en las zonas afectas por los sismos del pasado 24 de junio.

Vale destacar que, en un acto público, De La Espriella anunció de manera arrogante, que «la reconstrucción de Venezuela tiene que hacerla Colombia, con todo lo que ello implique» y dio orden a su ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, de confeccionar un equipo de ingenieros de reconstrucción para preparar estas tareas.

El presidente electo colombiano también dejó abierta la puerta a una posible coordinación con Estados Unidos para facilitar esta labor.

FUENTE: VTV

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