La Ruta Heladería impulsa opción nutricional para el bienestar de animales comunitarios y de compañía

CIUDAD MCY.-En un esfuerzo continuo por consolidar las políticas públicas orientadas al bienestar integral de la fauna doméstica y comunitaria, La Ruta Heladería dio un paso adelante al presentar una innovadora alternativa gastronómica diseñada exclusivamente para los peluditos de la casa.

Está iniciativa consistió en el lanzamiento de paletas heladas especialmente elaboradas para perros y gatos. Lejos de ser una simple golosina, esta propuesta culinaria fue creada como una fórmula complementaria de alta densidad nutritiva.

Esta nueva propuesta gastronómica es elaborada a base de ingredientes naturales, arroz, zanahoria, libres de azúcares procesados, lácteos pesados o aditivos artificiales, estas paletas están diseñadas para refrescar, hidratar y aportar vitaminas esenciales a los animales.

La empresa estadal, en su red social Instagram anunció el lanzamiento de esta nueva paleta a un bajo costo, a su vez invitó a la población aragüeña a degustar de sus múltiples opciones y ahora las personas pueden asistir acompañados de sus mascotas quienes también podrán disfrutar de esta iniciativa.

La expansión de «La Ruta Heladería» hacia este sector promueve hábitos saludables en el cuidado de los animales, demostrando que la innovación y la sensibilidad social pueden fusionarse para construir una sociedad más consciente y respetuosa de la vida animal.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY

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