La Victoria celebrará 230 años de la aparición del Cristo del Calvario

La jornada contará con actividades religiosas, culturales y deportivas para conmemorar la fecha que reafirma las tradiciones de la comunidad católica

CIUDAD MCY.- El comité organizador y la sociedad del Cristo en El Calvario de la ciudad de La Victoria anunciaron en rueda de prensa el cronograma de actividades oficial a propósito de los 230 años de la aparición de la sagrada imagen en la localidad.

El encuentro se llevó a cabo en la iglesia de El Calvario de la capital del municipio José Félix Ribas, donde Jovanny Saéz y Ana Torres, integrantes de la sociedad detallaron la agenda de actividades religiosas, culturales y deportivas previstas en conmemoración de esta fecha.

FE Y TRADICIÓN

Jovanny Saéz indicó que la celebración arrancará el sábado 5 de septiembre con una santa eucaristía y la exposición del Santísimo.

«El 10 de septiembre tendremos un rosario donde pediremos por la paz de Venezuela y por el mundo entero, el 13 de septiembre la jornada arranca a las 6 de la mañana con el repique de campanas y el recibimiento de flores, luego haremos un rosario para pedir por las almas fallecidas en los movimientos telúricos del pasado 24 de junio, acompañada de una misa, ese mismo día a las 2 de la tarde tendremos la actividad de la meditación de la Escalera Santa por su aniversario número 23, el punto de encuentro será en la antigua plaza Colón hasta la Capilla».

Asimismo, informó que el día 14 de septiembre se hará el repique de campanas, con fuegos artificiales y una santa eucaristía.

Para culminar con las actividades religiosas, el 15 de septiembre se realizará la meditación de los 7 Dolores de María. «La imagen se trasladará desde el alta mayor hasta la capilla y tendremos un concierto dirigido por el maestro Jorge Girón»

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EL DEPORTE ES SALUD

Por su parte, Ana Torres indicó que este domingo 6 de septiembre se celebrará por cuarto año consecutivo la caminata «Ruta Turística al Calvario», con un recorrido de 6K que travesará los emblemáticos sitios históricos del municipio.

«La jornada arrancará en la Plaza Sucre hasta llegar a la cima de la capilla, durante el recorrido tendremos 12 puntos de control en los que estarán desplegados 60 funcionarios, 5 puntos de hidratación y también contaremos con la red de ambulancia, esta caminata es familiar y todos están invitados».

Además, de la caminata se realizará una ruta ciclista de 10K. «Esta ruta tendrá 4 vueltas cada una de 2.5K en la que buscamos promover el lema Salud para la Vida».

ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS

Esta celebración de los 230 años de la aparición del Cristo en el Calvario contará con actividades para toda la comunidad que iniciarán desde el 5 al 23 de septiembre.

Entre ellas; torneos de bolas criollas, domino, boxeo y pelotica de goma, una jornada social integral para atender a toda la familia de forma gratuita, conciertos y un paseo en honor a la Virgen de las Mercedes.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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