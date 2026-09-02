Película Alí Primera obtiene el Premio a Mejor Largometraje en San Petersburgo

CIUDAD MCY.- La película venezolana “Alí Primera”, dirigida por Daniel Yegres Richard y producida por Humana Cine, continúa su consolidación en el recorrido internacional tras obtener el Premio a Mejor Largometraje en la primera edición del Festival Internacional de Cine “Luces de la Gran Ciudad”, celebrado del 27 al 31 de agosto en San Petersburgo, Rusia.

El reconocimiento constituye el principal galardón de la competencia internacional de largometrajes del festival, cuya programación reunió producciones provenientes de 15 países. La ceremonia de premiación se realizó en la histórica Lenfilm, uno de los estudios cinematográficos más emblemáticos de Rusia y una de las principales sedes del encuentro.

“Alí Primera” se impuso en la competencia internacional con una historia profundamente venezolana que logra resonancia entre públicos y jurados de distintas culturas. La película recorre la vida y la formación humana, artística y política del cantautor Ely Rafael Primera Rossell, conocido como “Alí Primera”, cuya música se convirtió en expresión de las luchas populares y en parte fundamental de la memoria cultural de Venezuela.

Ante el reconocimiento, el director Daniel Yegres Richard y el director de Fotografía, Juan Carlos Yegres Richard, expresaron mediante un mensaje enviado al festival la alegría y el agradecimiento de todo el equipo de la película, y destacaron el encuentro entre Venezuela y Rusia a través de la cultura, la música y el cine.

Este nuevo reconocimiento se suma al importante recorrido nacional e internacional que la película ha desarrollado desde su estreno en 2024, donde obtuvo premios y reconocimientos en diversos festivales dentro y fuera de Venezuela.

Asimismo, “Alí Primera” fue seleccionada como la película representante de Venezuela ante la 98.ª edición de los Premios Óscar, en la categoría de Mejor Película Internacional, y ganadora del premio «Mariposa de Diamante», otorgado por la Academia Cine Euroasiático, como Mejor Película no Euroasiática, celebrada en Moscú, en noviembre 2025.

FUENTE: PRENSA HUMANA CINE

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL