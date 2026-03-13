Lamas se prepara para el período de lluvias

La Secretaría de Infraestructura ha consolidado la limpieza de 17 kilómetros de cauces y canales, blindando a las comunidades ante el periodo de precipitaciones

CIUDAD MCY.- Con la finalidad de adelantar acciones ante el periodo lluvioso del presente año, el municipio José Ángel Lamas ejecuta la limpieza de 17 kilómetros de canales y ríos de la localidad.

La información fue suministrada por el ingeniero Rubén González, quien detalló que las obras de tienen como propósito evitar inundaciones en hogares de la mencionada jurisdicción.

El secretario de infraestructura de Lamas, realizó una inspección a las labores en el cauce del río Aragua, y enfatizó que, gracias a las labores efectuadas por la municipalidad, en el sector Casagrande, el sol de la mañana rebota en el agua que ahora fluye con libertad.

«Allí estamos interviniendo aproximadamente 450 metros del cauce en el sector Casagrande y la calle Mariño», explicó González, al tiempo que agregó, «no es solo mover tierra; es devolverle el camino al río para proteger directamente a 450 familias que hacen vida en sus riberas».

Esta acción forma parte de una política de gestión de riesgos impulsada por el alcalde del municipio Lamas, Tony García, cumpliendo los lineamientos establecidos por la Presidenta (E) Delcy Rodríguez y el apoyo de la Gobernadora Joana Sánchez, que va orientada a transformar la vulnerabilidad en seguridad habitacional.

17 KILÓMETROS DE PREVENCIÓN

La batalla contra las inundaciones no se libra solo en el río Aragua, el sistema de venas pluviales del municipio ha recibido una atención sin precedentes. Según el balance ofrecido por el representante de Infraestructura, hasta la fecha se han saneado:

Canal F: Un tramo crítico que garantiza el drenaje desde Patrocinio y Peñuelo Rodríguez hasta La Arboleda.

Sector Residencias Santa Cruz: Limpieza del canal de descarga pluvial hasta El Guaril.

Canal A: Intervención total desde Corocito hasta Nuevo Corocito, extendiéndose hasta la avenida principal de la Zona Industrial.

«El objetivo es que cada gota que caiga encuentre una vía de escape rápida y eficiente hacia los niveles de descarga», enfatizó el ingeniero, subrayando la importancia de mantener estos canales libres de sedimentos y desechos.

AGUAS SERVIDAS

En el sector Los Mangos, la cuadrilla de infraestructura ejecuta tras labores de mantenimiento preventivo al sistema de aguas servidas. González informó sobre una mejora estructural de alto impacto, la incorporación de 15 metros de colector de 9 pulgadas, con el propósito de optimizar la capacidad de descarga del sector, resolviendo problemas históricos de colapso de cloacas que suelen agravarse con la humedad estacional.

La autoridad extendió un llamado de conciencia ciudadana, “De nada sirven 17 kilómetros de limpieza si los canales vuelven a convertirse en vertederos, la infraestructura está lista, los colectores han sido saneados y el río Aragua hoy respira con calma”.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA