Aragua activó Comando Contra Incendios Forestales por eventualidad en el Henri Pittier

La acción surgió como respuesta a la situación generada por los fuertes vientos en las últimas horas, que generaron mayor combustión. Con la presencia e integración de los voluntarios y personal de seguridad, tanto del estado como de otras latitudes, se espera sofocar las llamas en su totalidad

CIUDAD MCY.- En las adyacencias del Coliseo El Limón se instaló el Comando Contra Incendios Forestales, instancia orientada a la planificación de estrategias y rutas para sofocar el siniestro que se presenta en el Parque Nacional Henri Pittier.

La presidenta del Instituto nacional de Parques, Rosinés Chávez, junto a los representantes y comandantes de las instituciones de ecosocialismo y seguridad, acompañó las importantes labores de combate directo e indirecto que se ejecutan para salvaguardar la biodiversidad y espacios naturales.

Aproximadamente 150 hombres y mujeres, pertenecientes a las filas del Cuerpo de Bomberos del estado Aragua, Bomberos Forestales, Protección Civil Aragua y sus dependencias municipales, Ministerio de Ecosocialismo, Inparques y grupos voluntarios (Tragahumo), atienden la situación. En las últimas horas se recibió el apoyo de funcionarios del estado Carabobo y el Distrito Capital.

En tres días de acciones logaron controlar 80% de las llamas con el uso de bastidores y la Operación Llovizna, sin embargo, los fuertes vientos generaron una mayor combustión que dificulta extinguir la eventualidad de forma completa.

“Esto es recurrente en el periodo seco, especialmente en los meses de marzo y abril cuando las olas de calor cobran fuerza”, explicó Rosinés Chávez.

Desde el Gobierno nacional, regional y municipal se hizo un llamado a la colectividad a mantener la calma, pues un equipo multidisciplinarios mantiene el arduo esfuerzo por detener y extinguir la propagación del fuego.

BALANCE GENERAL

El primer comandante del cuerpo de Bomberos Forestales de Inparques, Germán Gutiérrez, ofreció un parte de las actividades realizadas en más de 70 horas de trabajo aéreo y terrestre.

Como parte de los avances, el personal ascendió a las filas de Chimborazo y Cuchillo, controlando los puntos calientes de forma manual y con las descargas de agua, tanda de rodeadores manuales como del helicóptero.

“En la noche estuvimos conteniendo un flanco en el sector Corral de Piedra, que si se propagaba hubiese sido bastante complejo de manejar”, aseveró Gutiérrez.

En el tercer día de labores, el Tigre 1 realizó más de 15 sobrevuelos para la detección de fumarolas y disposición de agua en las misma, esto con el objeto de evitar nuevos puntos calientes.

Con su intervención explicó que, hay condiciones que obstaculizan el paso de los trabajadores y poder contener el incendio. “Entre las 11 de la mañana y las 3 o 4 de la tarde, se generan vientos cambiantes y nos llevan chispas de un área a otra, generando otros focos”.

THAIMARA ORTIZ

‎FOTOS: GBA