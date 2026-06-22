Lamine Yamal regresó y España goleó

CIUDAD MCY.- su primera titularidad. Tras la lesión a final de temporada, su presencia en el once se aceleró por la necesidad de los tres puntos y, finalmente, jugó 45 minutos que fueron más que suficientes para que España encarrilase el partido.

Primera parte para Lamine Yamal y sin riesgos. La vista sigue puesta a largo plazo. Tiempo para el debut en un Mundial de Yeremy Pino y para dar minutos a futbolistas que los necesitan en busca de recuperar su mejor versión: Nico Williams y Mikel Merino disputaron la última media hora.

Antes, España volvió a marcar, pero el gol no llevó el nombre de ningún futbolista de Luis de la Fuente y sí el de un Hassan Altambakti que introdujo el balón en su portería en un rebote provocado por un disparo de Marc Cucurella. Segundo gol de córner para España. La pizarra también funcionó.

Todo le salió de cara a España. Solo faltó que Ferran Torres se reencontrará con el gol, que le volvió a ser esquivo, como contra Cabo Verde. Esta vez, por fuera de juego en el 92 tras una segunda parte de gestión de esfuerzos.

La mente, en el último compromiso del grupo, el día 26 contra Uruguay, al que llegará lanzada dejando atrás las dudas iniciales. “Queremos que el balón corra mucho y ser nosotros otra vez”, dijo Luis de la Fuente antes del partido. Objetivo conseguido.

FUENTE : EFE

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