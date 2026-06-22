Gimnasia artística ganó medallas en el Panamericano

CIUDAD MCY.- Los medallistas de oro y plata en la gimnasia artística de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, Mía Garcés y Caleb Ysava, sumaron nuevos lauros a su trayectoria, tras subir al podio en el inicio del Campeonato Panamericano Junior de la disciplina que inició este sábado en Río de Janeiro, Brasil.

Ysava se convirtió en el gran protagonista de la jornada gimnástica, tras dominar con una puesta en escena impecable en el salto masculino donde totalizó al cierre de la prueba con 13.233 puntos.

El podio lo completaron en el segundo y tercer lugar los chilenos Agustín Espinoza con 13.166 y Arturo Rosel con 13.133 respectivamente.

Por su parte, Garcés aportó el segundo premio durante el certamen al conquistar la medalla de plata en las barras asimétricas de la gimnasia artística femenina, con un acumulado de 12.666.

La prueba la comandó la estadounidense Sydney Williams con 13.033, seguida en la tercera posición por su compatriota Addalye Vangrinsven con 12.166.

La competencia continental forma parte de los eventos preparatorios a la máxima cita multideportiva para la categoría de este año: los Juegos Bolivarianos de la Juventud Caracas 2026.

FUENTE : MINDEPORTE

FOTO : CORTESÍA