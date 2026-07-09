Lanzador venezolano José Quijada suma su salvamento 19 en Japón

CIUDAD MCY.- El venezolano José Quijada firmó hoy su decimonoveno salvamento en la Liga Profesional de Béisbol Japonés, al cerrar con pulso de acero el triunfo 1-0 de Yakult sobre Hiroshima en el Estadio Mazda.

Aunque concedió dos boletos, apretó el nudo en el noveno y sacó los tres últimos outs —uno por la vía del ponche— para mantener a raya el plato y enfriar los bates de las Carpas.

Con la cortina bajada, el zurdo se reafirma como segundo en el departamento, a la sombra inmediata del cubano Raidel Martínez, líder con 25 rescates.

En su ruta de 27.2 entradas en esta campaña ha permitido nueve carreras limpias para una efectividad de 2.98, con 42 ponches que silban como viento y 18 bases por bolas que ponen tensión al lienzo.

Quijada dejó en Grandes Ligas marca de cuatro victorias y 14 derrotas con Marlins y Angelinos, experiencia que ahora traduce en finales herméticos en Japón.

Las Golondrinas marchan terceras con balance de 39-37-1, a dos juegos y medio de la cima que hoy quedó en manos de Hanshin (41-34) tras su triunfo 10-2 sobre Yomiuri (40-35) en el Tokyo Dome.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA