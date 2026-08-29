Las Tejerías celebró la entrega de la renovada Plaza Miranda

La rehabilitación de este emblemático espacio de Las Tejerías incorpora iluminación con tecnología y acceso gratuito a internet para el disfrute de la comunidad

CIUDAD MCY.- Las Tejerías sumó un nuevo espacio renovado a su dinámica urbana con la rehabilitación de la Plaza Miranda, entregada por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, en compañía del alcalde Regulo La Cruz, para el disfrute y encuentro de sus habitantes.

La rehabilitación de la Plaza Miranda incorpora elementos de iluminación con tecnología y acceso gratuito a internet, mediante la instalación de antenas Wi-Fi, recursos que se integran a las áreas renovadas para ofrecer un espacio adaptado a las necesidades de quienes hacen vida en la localidad.

Durante la jornada, la máxima autoridad regional compartió con los tejerieños y recorrió cada uno de los espacios intervenidos junto al alcalde Regulo La Cruz, en un encuentro que permitió a la comunidad acompañar la entrega de esta obra.

La recuperación de la plaza se suma a la transformación urbana que experimenta el municipio Las Tejerías, donde la renovación de espacios públicos forma parte del proceso de renacer de esta localidad aragüeña.

De esta manera, la Plaza Miranda recupera su papel como punto de encuentro para las familias y habitantes del municipio, con una nueva imagen caracterizada por la incorporación de luz, color y tecnología en sus diferentes áreas.

La entrega de estos espacios reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano con la recuperación de lugares destinados a la convivencia ciudadana y el disfrute colectivo, acompañando el proceso de transformación que vive la jurisdicción.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESÍA ALCALDÍA LAS TEJERÍAS