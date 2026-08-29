Gobierno Bolivariano realizó jornada asistencial a trabajadores de Mincomunas

CIUDAD MCY.- El Gobierno Bolivariano ejecutó una megajornada de servicios de salud en las instalaciones del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Atanasio Girardot en Maracay, dirigida a trabajadores del Ministerio de las Comunas, quienes recibieron 2107 beneficios asistenciales.

La política de salud instruida por la presidenta Delcy Rodríguez y el ministro Carlos Alvarado contó en la región con el soporte logístico de la gobernadora Joana Sánchez, mediante la Ruta de la Aragüeñidad. A través de esta sinergia institucional, se logró concentrar al personal médico y técnico del ASIC Atanasio Girardot para brindar una cobertura médica integral y totalmente gratuita al recurso humano de este Ministerio.

Las estadísticas oficiales del operativo confirmaron la atención directa de 90 personas y la realización de 325 consultas especializadas. Las evaluaciones clínicas quedaron distribuidas en 54 consultas de medicina general, 66 de oftalmología, 66 de optometría, 62 de odontología, 23 de ginecología y obstetricia, junto a la ejecución de 25 ecografías diagnósticas de alta resolución. El abordaje sumó 404 atenciones en salud complementarias.

En el área odontológica se efectuaron 138 procedimientos técnicos, entre ellos 9 cirugías bucales, 52 limpiezas y 15 tratamientos medicados. Asimismo, el servicio de ginecología garantizó la toma de 21 citologías para la prevención del cáncer de cuello uterino. Las labores preventivas cerraron con 490 pesquisas de tomas de presión arterial y controles nutricionales de peso y talla, acompañadas de charlas educativas. La farmacia comunitaria atendió a 245 pacientes con la entrega de 8880 unidosis de medicamentos dispensadas gratuitamente.

La autoridad única de Salud de Aragua, Yosmary Lombano, destacó la importancia de esta jornada institucional que pudo dar respuesta al talento humano del Ministerio de las Comunas. «Cada medicamento entregado y cada consulta efectuada representa el esfuerzo de un Gobierno dedicado a su fuerza laboral. Con el compromiso de nuestros equipos locales de salud demostramos que Venezuela Renacerá consolidando una red asistencial gratuita, eficiente y de primer nivel», enfatizó la autoridad sanitaria.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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