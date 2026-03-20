Liga Máster 40 de béisbol celebró su tercera jornada llena de batazos y emociones

CIUDAD MCY.- Con un total de cuatro encuentros en las localidades de Santa Cruz de Aragua y Palo Negro se llevó a cabo la tercera jornada de la Liga de Béisbol Máster 40 en el estado Aragua.

En el José Inés Martínez de Santa Cruz, abrieron las acciones Bermúdez ante Sudantex, con triunfo para los primeros con marcador final de 8 carreras por 2. Allí, el lanzador ganador fue el serpentinero Oswaldo Contreras, mientras que Ismael Loyo cargó con el revés. José Alejo destacó en el madero por los ganadores al ligar de 3—3, con par de anotadas y una remolcada.

A segunda hora, Bravos se apoyó en el bate de Norman Rodríguez, quien se fue de 4-3 con tres anotadas y una fletada para dar cuenta de Taller Agrícola con pizarra de 11 rayitas por 9. Jimmy Zerpa se llevó los honores desde el montículo, mientras que Carlos Peroza se llevó el descalabro.

Por su parte, en el estadio de Residencias Palo Negro, Lobos se apoyó en otra buena labor monticular de Edgar Martínez para superar con facilidad a Caimanes 11 carreras por 3. Paul Tovar fue el lanzador derrotado en el desafío, mientras que con el madero Gabriel Ramírez ligó de 4-2 con triple barre bases que rompió la paridad a tres anotaciones en el sexto episodio.

Finalmente, New Arrival se apoyó en el brazo de Ramón Ramírez para vencer a Osos de San Francisco con pizarra final de 10 carreras por 6. Edcar Escobar se fue 3-2, incluyendo dos dobles, entre ellos, uno para voltear el encuentro en el cuarto inning e impulsar 3 de sus 4 fletes en el encuentro.

Para este domingo, la acción de la Liga Máster 40 vuelve nuevamente a los terrenos de juego en el estado Aragua.

En el estadio de Palma Real, a partir de las 9 de la mañana, Lobos se medirá ante Punto 40, mientras que a segunda hora harán lo propio Bermúdez ante Taller Agrícola.

Por su parte, en Residencias Palo Negro, abrirán la jornada a las 9 de la mañana New Arrival ante Caimanes, y el duelo de fondo lo protagonizarán Osos de San Francisco ante Sudantex.

YLAI OLMOS CASTILLO

FOTO: CORTESÍA