Clasificatorio de kenpo inició con todo en Aragua

227 Atletas de 21 estados del país se dan cita para el Clasificatorio Nacional de Kenpo rumbo a los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2025

CIUDAD MCY.- El Gimnasio Mauricio Johnson fue el escenario para la inauguración del Clasificatorio Nacional de Kempo rumbo a los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2026, un evento de alto impacto que reúne más de 200 atletas de distintas asociaciones del país.

Con la visión puesta en máxima cita del deporte nacional, el estado Aragua recibió a atletas, entrenadores y jueces en una jornada que contó con la presencia de la gobernadora de la entidad sede Joana Sánchez, quien además funge como la vicepresidenta de la Federación Venezolana de Kenpo.

El éxito de esta convocatoria radica en la unión entre Estado, Federación y Familia. En el marco del acto inaugural, se le hizo un reconocimiento especial a diversas personalidades del kenpo nacional, entre ellas, a la gobernadora Joana Sánchez y diersos representantes ligados a este deporte.

“Son nuestros chamos, nuestras chamas y por supuesto la unión familiar porque los padres y representantes también con su aporte, con su grano de arena permiten el desarrollo y la masificación”, señaló la gobernadora Sánchez.

Cabe destacar que, esta jornada resalta no solo por el alto nivel competitivo de los atletas, sino por la sólida organización entre el Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), la Asociación de Kempo del estado y la Federación Venezolana de la disciplina. A propósito de esto, el Maestro José Aponte resaltó que el despliegue humano y logístico han permitido recibir con total éxito a 227 atletas de 21 asociaciones.

“Estamos emocionados por este despliegue. El siguiente paso después de este clasificatorio es el Mundial” declaró Aponte, que también afirma que el Kenpo venezolano se prepara para 3 eventos de suma importancia en lo que resta de año.

La competición se extenderá por dos días, consolidando al estado Aragua como una potencia en la organización de eventos de artes marciales de envergadura nacional.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS: CORTESÍA PRENSA GBA