Lionel Messi expresó su solidaridad con Venezuela tras el doble sismo

CIUDAD MCY.- Lionel Messi, capitán de la selección de fútbol de Argentina, expresó su solidaridad y apoyo a Venezuela y a todos los afectados por el doble sismo acaecido el pasado 24 de junio.

«Un mensaje muy grande a toda la gente en Venezuela, sabemos por la terrible desgracia que están pasando y es algo difícil de explicar (…) mucha fuerza desde acá», declaró Messi en la zona mixta tras el triunfo de los suramericanos ante Cabo Verde, en el Mundial de Fútbol.

Asimismo, los futbolistas colombianos Luis Díaz y Richard Ríos, y el centrocampista inglés Jude Bellingham enviaron mensajes de solidaridad con el pueblo venezolano.

Además, se guardó un minuto de silencio, previo al inicio de cada partido, para honrar a las víctimas del devastador fenómeno.

Diferentes atletas y artistas han manifestado su apoyo y han enviado donaciones para atender la emergencia.

Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, afectaron gravemente el estado La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Falcón, Aragua y Carabobo.

El Gobierno Nacional informó que hasta la fecha, se contabilizan 2.645 fallecidos y 12.666 personas heridas,15.050 familias que perdieron sus viviendas y 6.462 rescatados.

FUENTE : AVN

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