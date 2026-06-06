Llegan 158 migrantes desde México a través de Vuelta a la Patria

CIUDAD MCY.- Más de 150 venezolanos, procedentes de México, fueron repatriados hoy viernes mediante el programa gubernamental Vuelta a la Patria.

Los 158 ciudadanos retornaron al país en el vuelo número 156 gestionado por esa iniciativa estatal, creada para facilitar el regreso de venezolanos que se encuentran en el exterior.

El grupo de repatriados está integrado por 50 mujeres, 38 hombres y 70 niños, quienes recibieron atención médica integral al llegar al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Según informó Vuelta a la Patria a través de redes sociales, los venezolanos retornados también recibieron «la orientación necesaria para su reincorporación plena a la vida en el país».

De acuerdo con una nota informativa difundida esta semana por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, más de 28.000 venezolanos han regresado al país mediante este programa desde febrero de 2025.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA