Pescadores se preparan para el inicio de la temporada de pulpo

CIUDAD MCY.- El sector pesquero nacional se encuentra en una fase crucial de preparación ante la proximidad del levantamiento de la veda de pulpo, previsto para el próximo 1 de julio.

Durante recientes mesas de trabajo, se ha enfatizado la importancia vital de respetar los ciclos biológicos del recurso para garantizar su reproducción y sostenibilidad a largo plazo.

El ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, destacó que se ha mantenido una vigilancia estricta para que la temporada arranque con total normalidad, aseguró que todos los trabajadores del mar cuenten con la información necesaria y que se cumplan los registros en muelles y sitios de faena.

Loyo informó que, la próxima semana se llevarán a cabo reuniones con 25 empresas procesadoras de pulpo para coordinar la distribución, subrayando que una parte importante de la captura se destinará al mercado interno, mientras que el resto fortalecerá la capacidad exportadora del país.

Asimismo, la gobernadora del estado Nueva Esparta, Marisel Velásquez, anunció un despliegue de asambleas en diversas localidades con el fin de evaluar de primera mano las necesidades de infraestructura del sector. Como parte de este apoyo integral, la mandataria regional confirmó una primera entrega de 50 motores para las embarcaciones, herramienta que calificó como sumamente importante para las familias pescadoras

Las autoridades hicieron un llamado unánime a la conciencia de todos los actores involucrados para respetar los días restantes de la veda. Esta medida es fundamental para permitir que el recurso alcance la talla y madurez necesaria antes del inicio de la zafra.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA