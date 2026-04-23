Llegó a Venezuela John Barrett, nuevo encargado de negocios de EEUU

El diplomático cuenta con una sólida trayectoria en América Latina, incluyendo cargos en Panamá, Brasil y recientemente como encargado de negocios en Guatemala, asume el liderazgo de la misión en sustitución de Laura Dogu
CIUDAD MCY.- El nuevo encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, John Barrett, anunció este jueves su llegada al país para asumir la jefatura de la misión diplomática en reemplazo de Laura Dogu.
Dogu, quien fungió como pieza clave en la reapertura de la sede diplomática el pasado mes de marzo, finaliza su gestión temporal para retomar sus funciones como asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto en Washington. La designación de Barrett es vista como un paso hacia la consolidación de las relaciones bilaterales.