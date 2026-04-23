Presidenta (E) Delcy Rodríguez recorrió Barquisimeto para avanzar con la Gran Peregrinación Nacional

CIUDAD MCY.- Este jueves, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó a la ciudad de Barquisimeto para encabezar la Gran Peregrinación Nacional por una «Venezuela sin Sanciones».

A su llegada a la capital larense, la Mandataria Encargada fue recibida por autoridades regionales y una masiva concentración de sectores sociales, trabajadores y movimientos populares que se han sumado a este llamado de unidad nacional.

Durante el recorrido, la presidenta (E) Delcy Rodríguez, estuvo por las cercanías de la Redoma del Obelisco, icono histórico de la capital larense, donde miles de ciudadanos se congregaron, bajo un ambiente de paz, donde la exigencia común fue el respeto a la soberanía nacional y la devolución de los activos del país en el exterior.

La Gran Peregrinación tiene como objetivo central visibilizar el rechazo contundente del pueblo venezolano a las restricciones económicas impuestas contra el país y exigir el cese inmediato de las medidas que afectan el bienestar de la población.

Por otra parte, es relevante acotar que la Gran Peregrinación Nacional se ha consolidado como la movilización con más unificación, ya que ha estado articulando a diversos sectores del país.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA