Lluvias con descargas eléctricas se prevén en gran parte del territorio nacional

CIUDAD MCY.- Precipitaciones de intensidad variable durante la mañana seguidas de lluvias y chubascos con ocasional actividad eléctrica en la tarde y la noche se estiman en la mayor parte del país, reseña el boletín de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) en la cuenta de la red social Instagram.

Las condiciones meteorológicas matutinas registrarán cielos cubiertos en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Bolívar, Amazonas, Región Central, Guárico, Cojedes, Portuguesa, Barinas, Apure, Yaracuy, Falcón, Lara, los Andes y Zulia, detalla el reporte oficial emitido a través del organismo.

El desarrollo de nubosidad más intensa y frecuente con descargas eléctricas se incrementará luego del mediodía sobre la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Amazonas, Bolívar, Nororiente, Centro Norte Costero, Llanos Occidentales, Centrales, Falcón, Lara, la región andina y el estado Zulia.

El pronóstico para la Gran Caracas, que abarca a Miranda, Distrito Capital y La Guaira, estima cielo nublado con chubascos matutinos fuertes en la entidad mirandina, seguidos de un aumento de la cobertura nubosa con precipitaciones de variada intensidad en horas de la tarde.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA