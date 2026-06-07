Caracas acogerá cumbre Venezuela Energy Week 2026

CIUDAD MCY.- La ciudad de Caracas será la sede de la Venezuela Energy Week 2026, una cumbre de inversión internacional que se celebrará del 26 al 29 de octubre.

El evento busca reunir a corporaciones, financistas y operadores globales para canalizar capitales hacia el sector energético nacional, actualmente en fase de reapertura.

La cumbre cuenta con el respaldo del Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos y Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

La iniciativa busca acelerar las inversiones para alcanzar la meta estratégica de tres millones de barriles diarios, mediante la rehabilitación de campos y una mayor participación del sector privado bajo las reformas legales aprobadas este año.

La agenda incluirá conferencias sobre exploración, producción y optimización digital, finalizando con visitas guiadas a campos y refinerías.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA