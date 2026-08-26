Lluvias y chubascos persisten este miércoles en buena parte del país

CIUDAD MCY.- Las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostican que las lluvias y chubascos persistirán este miércoles en gran parte del país.

Durante la madrugada y primeras horas de la mañana, se estiman precipitaciones dispersas en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Sucre, Monagas, Anzoátegui, la Gran Caracas, Cojedes, Lara, Apure, Barinas, Portuguesa, Los Andes y Zulia. Para el resto del territorio nacional se prevé un cielo parcialmente nublado.

Para el periodo de la tarde y la noche, el pronóstico meteorológico indica un leve incremento en la cobertura nubosa que generará lluvias y chubascos aislados en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Apure y la región de los Andes. De igual forma, no se descartan lloviznas dispersas en la franja del Centro Norte Costero.

De acuerdo con el reporte sinóptico oficial, las condiciones climáticas actuales responden a la salida del territorio nacional de la Onda Tropical Nro. 41 y a la aproximación de la Onda Tropical Nro. 42. Ambos sistemas se encuentran interactuando activamente con la Zona de Convergencia Intertropical y la Vaguada Monzónica.

Este cuadro meteorológico se ve reforzado adicionalmente por el fuerte calentamiento diurno y los efectos orográficos locales. Asimismo, el organismo advierte que persisten concentraciones de Polvo del Sahara en la atmósfera, lo cual contribuye a la sensación de calor sofocante y a la disminución de la calidad del aire.

FUENTE : VTV

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