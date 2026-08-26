Así amanece el precio del dólar este miércoles 26 de agosto

CIUDAD MCY.- Las mesas de cambio que operan en el país cotizan el valor del dólar para este martes 24 de agosto en Bs. 787.51, mientras que el euro se estima en Bs 919.15, de acuerdo con la información publicada en la página web del Banco Central de Venezuela (BCV).

De igual forma, el BCV fijó el valor de las otras divisas de la siguiente manera: el yuan en Bs. 117.21; la lira turca en Bs. 16,37 y el rublo en Bs. 9,43.

Estos valores referenciales de uso obligatorio para transacciones comerciales en todo el país.

FUENTE : BCV

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