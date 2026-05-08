Lluvias y lloviznas dispersas se prevén en siete estados del territorio nacional

CIUDAD MCY.- Este viernes, en horas de la mañana, prevalecen condiciones meteorológicas estables en la mayor parte del país. Sin embargo, se estima nubosidad estratiforme, con posibles lluvias o lloviznas dispersas en zonas de la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, los Andes y Zulia.

De acuerdo con el boletín del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) en horas de la tarde y noche, se estima cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas.

Asimismo, se esperan precipitaciones de intensidad variable en zonas de la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, los Andes y Zulia, sin descartarse lluvias de menor intensidad en la Región Central.

En Miranda, Distrito Capital y La Guaira, durante la mañana predominará cielo despejado que alternará con nubosidad del tipo estratiforme, incrementándose luego del mediodía, con probables lluvias o chubascos en las zonas montañosas de la entidad.

El viento persistirá con componente del sur-sureste, y velocidades que rondarán los 33km/h. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17°C y una máxima que podría alcanzar los 32°C.

FUENTE: VTV

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