Lluvias y lloviznas se prevén este miércoles en 17 estados del país

CIUDAD MCY.- Este miércoles, en horas de la mañana, se prevé nubosidad de parcial a fragmentada en la mayor parte del país; al resaltar zonas con lluvias o lloviznas en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Región Central, Guárico, Cojedes, Apure, Barinas, Portuguesa, Andes y lago de Maracaibo.

De acuerdo con el boletín del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), en horas de la tarde y noche: se estima desarrollo nuboso con precipitaciones variables y ocasionales descargas eléctricas en partes de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, nororiente, Delta Amacuro, Centro Norte Costero, Llanos Centrales, Occidentales, Andes y Zulia.

En Miranda, Distrito Capital y La Guaira se esperan lluvias dispersas en la madrugada y primeras horas de la mañana, especialmente en zonas de montaña; después del mediodía aumentará la nubosidad con precipitaciones.

El viento de componente sureste, con velocidades rondará los 19 km/h. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16°C y una máxima que podría alcanzar los 27°C.

FUENTE : AVN

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