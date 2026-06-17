Conozca en cuánto abrió el precio del dólar BCV este miércoles 17 de junio

CIUDAD MCY.- El dólar oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV) experimentó un leve aumento en su precio al inicio de jornada de las mesas de cambio en las instituciones bancarias este miércoles 17 de junio. La moneda estadounidense quedó establecida en 596,78 bolívares.

Además, el BCV publicó el precio del euro, divisa que aumentó levemente su precio, quedando así la moneda europea establecida en 692,05 bolívares.

El tipo de cambio de otras divisas que se ofrecen en el mercado venezolano abrieron en los siguientes valores:

CNY: 88,33 bolívares.

TRY: 12,89 bolívares.

RUB: 8,24 bolívares.

El precio del dólar oficial y demás divisas lo publica el BCV tomando en cuenta el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, públicas y privadas participantes.

FUENTE : VENEZUELA NEWS

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