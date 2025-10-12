Ciudad MCY

Los Cerveceros de Contreras y Chourio avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Oct 12, 2025

CIUDAD MCY.- Los Cerveceros de Milwaukee de William Contreras y Jackson Chourio lograron vencer 3–1 a los Cachorros de Chicago para avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en las Grandes Ligas.

El equipo de los criollos consiguió este triunfo con un total de tres cuadrangulares con los que demostraron el poder ofensivo con el que llegan a lo que será su lucha por llegar a la Serie Mundial.

El careta venezolano, William Contreras abrió el marcador con un potente jonrón entre los jardines izquierdo y central.

Sin embargo, en la segunda entrada los oseznos igualaron el marcador con un jonrón solitario de Seiya Suzuki entre los jardines derecho y central.

En el cuarto inning, Andrew Vaughn dio otro jonrón solitario por el jardín izquierdo para retomar la ventaja del encuentro.

El juego se definió en la séptima entrada con un cuadrangular solitario  de Brice Turang por el jardín central para dejar el marcador definitivo 3-1.

Cerveceros se enfrentará este lunes ante los Dodgers de Los Ángeles en el primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

