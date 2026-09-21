Lucha femenina suma dos de oro y dos plateadas en Suramericanos 2026

CIUDAD MCY.- La selección nacional femenina de lucha olímpica sumó dos medallas de oro y dos de plata este domingo en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, con las que amplía la cosecha conseguida por la representación masculina en la jornada previa.

En los 62 kg, la gladiadora criolla Astrid Montero demostró su fuerza explosiva para dominar por superioridad técnica (10-0) a la colombiana Alexa Cuero y coronarse campeona suramericana. Por su parte, Nathaly Grimán aseguró la segunda presea dorada en un combate muy ajustado que finalizó 3-2 ante la chilena Virginia Jiménez.

Las dos medallas de plata llegaron gracias al desempeño de Nohalis Loyo (50 kg), quien cedió 8-1 en el combate decisivo frente a la ecuatoriana Jackeline Mollocana, y de Alexa Álvarez (53 kg), quien se subió al segundo escalón del podio al imponerse por criterios de desempate técnicos (5-5 / 3-1 por puntos) ante la brasileña Meiriele Charamba.

FUENTE : VTV

FOTO : CORTESÍA VTV