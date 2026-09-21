Venezuela se corona subcampeona del Sudamericano Femenino Sub-20 de Futsal

CIUDAD MCY.- La selección femenina de futsal de Venezuela culminó una participación histórica al proclamarse subcampeona de la Gran Final de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) Sub-20, disputada este domingo 20 de septiembre en el Domo Bolivariano de Barquisimeto, estado Lara.

Con el apoyo del público y con transmisión de Venezolana de Televisión, las dirigidas por el profesor Mike Guerra, disputaron su primera final de la historia y plantaron un esquema de juego de marcación alta a las brasileñas que dio resultado y sorprendió al rival.

No obstante, la verdeamarela anotó el primer tanto por intermedio de María Souza, en una jugada que batió por debajo a la portera Michel Tirado. Sin embargo, Venezuela no se amilanó y buscó igualar el partido con una presión constante, que hizo lucir a la guardameta amazónica.

BRASIL RESOLVIO AL FINAL DEL TIEMPO EXTRA

En el segundo tiempo, la ofensiva de Venezuela logró empatar con una jugada a balón detenido que desvío Anna dos Reis para el autogol. A partir del empate, la final arrojó jugadas intensas de ambos bandos, que permitieron lucirse a las porteras, hasta forzar el tiempo extra, al mantener el empate.

En el segundo tiempo extra, Brasil capitalizó un descuido de la vinotinto. Sabrina Neres puso el segundo gol a falta de dos minutos y María Souza anotó el tercer gol en los segundos finales para poner cifras definitivas al cotejo 3-1.

Con la victoria, Brasil se corona por cuarta vez campeón del Torneo Conmebol Suramericano Sub-20 y Venezuela obtiene un histórico segundo lugar, al relegar a Argentina al tercer puesto del torneo.

FUENTE : VTV

FOTO : CORTESÍA DE VTV