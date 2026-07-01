Luis Fonsi dedica canción a Venezuela tras doble terremoto del 24 de junio

CIUDAD MCY.- El cantante y compositor puertorriqueño Luis Fonsi realizó una emotiva interpretación acústica de su balada Sería fácildedicándola especialmente a todas las víctimas y sobrevivientes de los fuertes terremotos que afectaron severamente a distintas zonas de Venezuela el pasado miércoles 24 de junio. Sumándose así a la ola de solidaridad de la comunidad artística internacional ante la situación de emergencia que atraviesa el país suramericano.

Además de la dedicatoria musical, el artista envió un mensaje directo de apoyo a través su cuenta oficial en la red social Instagram: “Venezuela, me duele el corazón por ti. No están solos”.

Es importante mencionar, que la letra elegida por el cantante puertorriqueño para realizar este homenaje profundiza en la complejidad de procesar la nostalgia, la tristeza y el desespero en momentos de vulnerabilidad colectiva. Específicamente, la pieza reflexiona sobre lo complejo que resulta sanar las heridas. Así como también confronta la realidad de los sentimientos frente a la adversidad en los siguientes versos:

“Si solamente con llorar se remediaran los problemas, sería fácil. Si en cada lágrima se fuera la nostalgia y la tristeza, sería fácil (…) Pero no es fácil, ya lo ves, somos humanos, sentimos todo y no podemos evitarlo”.

Por otra parte, el cantante buscó visibilizar la situación actual y exhortó a la comunidad internacional, así como a sus millones de seguidores, a sumarse a las iniciativas de ayuda humanitaria. Al mismo tiempo, enfatizó la importancia de utilizar los canales oficiales de donación para asistir activamente en las labores de recuperación de las zonas afectadas.

FUENTE : AGENCIA

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