Shakira y la FIFA destinarán 500 mil dólares para recuperar la educación en Venezuela

CIUDAD MCY.- La cantante colombiana Shakira anunció que el FIFA Global Citizen Education Fund destinará 500.000 dólares a apoyar a organizaciones en Venezuela que trabajan con niños cuya educación se ha visto afectada por los terremotos del pasado 24 de junio.

El anuncio lo hizo la artista a través de un video compartido en sus redes sociales, en el marco de su participación como embajadora del fondo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según explicó Shakira, los recursos se canalizarán a través de organizaciones locales de confianza que ya lideran las labores de asistencia en el terreno.

La cantante señaló que se invitará a estas organizaciones a postularse para acceder al financiamiento, con el objetivo de ayudar a que los niños regresen a las aulas, respaldar a los docentes y restablecer el acceso a la enseñanza en las zonas afectadas.

El fondo, cuya meta global es de 100 millones de dólares, forma parte de la iniciativa que Shakira ha impulsado junto a la FIFA Foundation y Global Citizen en el marco del Mundial.

La artista había anunciado previamente que donaría el 100% de las ganancias de «Dai Dai», el tema oficial del torneo, al programa Education Fund.

Shakira se presentará además como una de las artistas del primer show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial FIFA 2026, el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium, junto a BTS y Madonna, en un espectáculo curado por Chris Martin de Coldplay.

En su mensaje, la cantante hizo un llamado a otros líderes mundiales para sumarse a la causa, mencionando que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ya se comprometió a respaldar la campaña, y expresó su esperanza de que se unan también los mandatarios de Portugal, Francia y Alemania.

Este anuncio se suma a una ola de solidaridad internacional hacia Venezuela tras el doble sismo de magnitud 7.2 y 7.5, que dejó más de 2.500 fallecidos y miles de heridos.

Según UNICEF, unos 680.000 niños se encuentran entre los 1,8 millones de personas que requieren asistencia humanitaria en el país, con numerosas escuelas dañadas por el desastre.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA