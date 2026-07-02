Maduro reconoce a brigadistas y funcionarios venezolanos tras el doble sismo

CIUDAD MCY.- El presidente Nicolás Maduro, emitió un mensaje este jueves donde reconoce la labor de los brigadistas y funcionarios venezolanos que trabajan el labores de rescate tras el doble sismo del pasado 24 de junio.

«Es tiempo de elevar la solidaridad y la acción eficaz, siempre en unión de la comunidad y en unión nacional por encima de las diferencias. Nuestras oraciones hoy más que nunca por nuestro pueblo. Nuestro reconocimiento a los brigadistas, funcionarios honestos, médicos, rescatistas, bomberos, Protección Civil, Policías, FANB, voluntarios, comunidades organizadas y equipos internacionales. ¡Gracias!. ¡Nuestro abrazo a todos y todas! ¡Venezuela Renacerá!».

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA