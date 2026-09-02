Maduro tiene hasta este miércoles para pedir inmunidad ante la Justicia de EEUU

CIUDAD MCY.-La defensa del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene hasta este miércoles para presentar ante un tribunal federal de Nueva York una moción de inmunidad con el objetivo de frenar el proceso penal que afronta en EE. UU.

El juez Alvin Hellerstein fijó para hoy el plazo para que la defensa presente sus argumentos, mientras que el Gobierno estadounidense tendrá hasta el 2 de octubre para responder.

La vista para abordar estas cuestiones está prevista para el 17 de noviembre, antes del juicio, que por el momento está programado para junio de 2027.

CUESTIONAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN

La defensa de Maduro cuestionó tanto la jurisdicción de los tribunales estadounidenses como la legalidad de la operación militar del pasado 3 de enero, que terminó con su captura en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos.

Su abogado, Barry Pollack, sostuvo en la primera comparecencia de Maduro ante el tribunal, el pasado 5 de enero, que este gozaba de inmunidad como jefe de un Estado soberano y cuestionó la legalidad de su captura y traslado.

FUENTE: MEDIOS INTERNACIONALE

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