OFAC flexbiliza sanciones para el sector minero de Venezuela con tres licencias generales

Las licencias permiten las operaciones comerciales, suministro de servicios e inversiones internacionales con empresas estatales como Carbozulia y Minerven, con entidades estadounidenses.

CIUDAD MCY.,-La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió este miércoles 2 de septiembre las Licencias Generales 51D, 54C y 55A, las cuales modifican el alcance de las sanciones aplicables a la industria del carbón y los minerales en Venezuela, incluido el oro.

Con estas licencias se permiten las operaciones comerciales, suministro de servicios e inversiones internacionales con empresas estatales como Carbones del Zulia S.A. (Carbozulia) y la CVG Compañía General de Minería de Venezuela C.A. (Minerven) con entidades estadounidenses.

La Licencia 51D autoriza la ejecución de actividades de exportación, reexportación, compra, venta, transporte y refinado de carbón y minerales de origen venezolano y establece que todo pago monetario para personas o entidades estatales bloqueadas debe depositarse en los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros, evitando la transferencia directa de divisas sin supervisión.

Añade como una obligación que cualquier litigio o arbitraje se resuelva en tribunales de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia o Singapur.

Asimismo, la LG 54C permite la provisión de bienes, servicios, tecnología, software y mantenimiento preventivo o reparación de equipos necesarios para la exploración y procesamiento minero en el país.

Sin embargo, establece que las empresas prestadoras de estos servicios deberán presentar informes cada 90 días ante el Departamento de Estado y el Departamento del Interior detallando las partes involucradas, volúmenes, montos e impuestos pagados.

Por su parte, la LG 55A permite la negociación y firma de acuerdos de intenciones, memorandos de entendimiento y ofertas de licitación para futuras inversiones o creación de joint ventures.

Pero destaca como condición indispensable que la ejecución de cualquier nuevo proyecto dependerá de una autorización o licencia específica adicional por parte de la OFAC.

RESTRICCIONES GEOPOLÍTICA

Aunque hay apertura operativa para el sector minero venezolano, la administración estadounidense mantiene prohibiciones dirigidas a contener la influencia de países que considera no alineados y esquemas de pago no rastreables.

Las licencias establecen prohibición de cualquier transacción, alianza (joint venture) o refinado que involucre a personas, empresas o gobiernos de Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China.

También restringe pagos en criptomonedas o tokens emitidos por el gobierno venezolano (incluido el Petro), ni canjes de deuda o pagos en especie.

FUENTE: MEDIOS INTERNACIONALES

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL