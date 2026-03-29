Majestuoso desfile de la Aragüeñidad colmó de alegría y tradición a Maracay

Más de cien agrupaciones entre coloridas comparsas, sonoras bandas show, movimientos de cultores y representaciones del sector turismo, dijeron presente en el imponente desfile en honor a San José, patrono de la ciudad

CIUDAD MCY.-Entre pitos, música y un ambiente de alegría, el pueblo aragüeño se volcó a la emblemática avenida Bolívar de Maracay para presenciar el desfile alegórico a la Aragüeñidad.

El recorrido que partió desde el sector La Barraca hasta la Plaza Bolívar, reunió a miles de ciudadanos que disfrutaron de una exhibición sin precedentes de identidad local, reafirmando que «Aragua Encanta» a través de sus raíces culturales.

La actividad, enfocada en resaltar los valores de la región, contó con la presencia del alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, junto a diversas autoridades regionales y municipales.

Esta iniciativa direccionada a fortalecer el sentido de pertenencia con la entidad, permitió que el gobierno local y regional compartieran directamente con el pueblo, celebrando el civismo y la organización de un evento que se consolida como corazón de las festividades locales.

El despliegue artístico fue impresionante, contando con la participación de más de 100 agrupaciones, entre numerosas comparsas, bandas show de alto nivel, movimientos populares para la cultura y representaciones del sector turismo.

La diversidad de talentos mostró la riqueza creativa del estado, convirtiendo la arteria vial en un escenario vivo donde la tradición y el sano esparcimiento fueron los protagonistas.

Cabe mencionar, que un aspecto destacado de este año fue el giro estratégico dado a este ícono regional, enfocándose en forjar y mostrar la esencia pura de la aragüeñidad.

En el discurrir de los bloques de participantes destacaron las instituciones educativas, delegaciones deportivas, Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, entre otras instituciones, quienes junto a los bailes y las comparsas alusivas, enviaron un mensaje de unidad y compromiso con el patrimonio histórico y social de la entidad.

Por último, los asistentes y visitantes expresaron su satisfacción por la calidad y el talento de las presentaciones y la seguridad del evento; con esta celebración, Maracay no solo rinde honores a San José, su santo patrono, sino que proyecta su potencial turístico y cultural hacia el futuro.

ELIMAR PÉREZ

FOTO:ELIMAR PÉREZ