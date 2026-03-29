Presentadas a la prensa candidatas del Reinado Colonia Tovar 2026

Bajo una noche colorida y cargada de glamour, se llevó a cabo una de las actividades que dan inicio a la celebración del aniversario de la Colonia Tovar.

CIUDAD MCY.-Bajo el clima característico del municipio Tovar y una atmósfera cargada de luces, colores y tradición, se llevó a cabo la presentación oficial a la prensa de las candidatas al Reinado Colonia Tovar 2026.

El evento, realizado en las instalaciones del Hotel Meraki, destacó por la elegancia de las 33 aspirantes, quienes lucieron coloridos vestuarios que resaltaron la belleza y e identidad cultural de los diversos sectores de la zona.

La velada contó con una destacada propuesta de entretenimiento que incluyó presentaciones de bailes y participación musical en vivo, brindando un espectáculo integral a los asistentes y medios de comunicación especialmente invitados.

Durante la ceremonia se realizó la imposición de las primeras cinco bandas especiales del evento, quedando distribuidas de la siguiente manera:

Simpatía: Sandra Urbina, representante del sector Puerto Maya (Categoría Mini Reina).

Mejor Rostro: Damarys Durr, representante del sector La Capilla (Categoría Pre-Teen).

Mejor Silueta: Juandrimar López, del sector El Atravesado (Categoría Reina).

Miss Prensa: Isabella Curvello, del sector Capachalito. (Categoría Pre-Teen)

Miss Prensa: Michell Olivo, del sector Peñón de Gabante. (Categoría Reina)

Tras recibir el reconocimiento de los comunicadores, Michell Olivo expresó su emoción y sorpresa.

La joven representante de Peñón de Gabante manifestó sentirse agradecida por la experiencia, señalando que, aunque no esperaba el resultado, considera que la banda es fruto del arduo trabajo y la preparación que ha mantenido durante el certamen.

El alcalde del municipio Tovar, Maximiliano Suárez, presidió el evento y destacó el rol de las candidatas como embajadoras de la cultura local. Suárez subrayó que estas 33 niñas y jóvenes representan la belleza y los valores del pueblo, reafirmando el compromiso de su gestión por fortalecer las tradiciones aragüeñas.

Asimismo, el mandatario municipal aprovechó la ocasión para anunciar la agenda de actividades en el marco del 183° Aniversario de la fundación de la Colonia Tovar.

La programación iniciará el 4 de abril con la histórica caminata desde Choroní, seguida de la sesión solemne el 8 de abril. La elección final del reinado se llevará a cabo el próximo 10 de abril, culminando las festividades el sábado 11 con un gran amanecer llanero en el Parque Moritz.

En la actividad también estuvieron presentes las reinas salientes del 182° Aniversario, quienes fueron reconocidas por su labor y representación durante el último año, dando paso así a la nueva generación de soberanas que embellecerán los actos conmemorativos de este 2026.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS:PRENSA TOVAR I MA. JOSÉ PARRA