Maracay alberga clasificatorio de parapotencia rumbo a los Juegos Paranacionales 2026

CIUDAD MCY.- Desde las instalaciones del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), en Maracay, se desarrolla la Válida Nacional de Parapotencia clasificatoria a los Juegos Deportivos Paranacionales 2026, evento que reúne a atletas de distintos estados del país en busca de su pase a la máxima cita del deporte adaptado venezolano que se realizará del 10 al 20 de septiembre en Caracas, Miranda y La Guaira.

La actividad contó con la presencia del presidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua, Carlos España, y de Juan José Rujano Ojeda, presidente del Comité Paralímpico Venezolano y director general del Instituto Nacional de Deportes, quien destacó la importancia de esta competencia para el desarrollo de la disciplina en el país.

Rujano Ojeda agradeció el respaldo del Gobierno regional al deporte venezolano y resaltó el apoyo brindado por la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y el trabajo desarrollado por el presidente del IRDA, Carlos España, para seguir posicionando a la entidad como referencia deportiva nacional.

“Agradecer por supuesto la bienvenida que le da nuestra gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, a este hermoso estado, un lugar que se ha convertido en el centro de alto rendimiento y de competencias nacionales de la Parapotencia”, expresó.

El dirigente deportivo destacó además la masiva participación de atletas en esta válida nacional.

“Destacar que hicimos una convocatoria de 10 divisiones femeninas, 10 divisiones masculinas, la gran mayoría va de pase directo a los Juegos. Aquí estamos desarrollando la categoría de 75 y 80 kilogramos masculino para definir siete estados más la sede, que completaría el octavo estado para participar en los Juegos Deportivos Paranacionales”, expresó.

Igualmente, el presidente del comité paralímpico venezolano destacó que durante la competencia fueron visualizados dos atletas que ya forman parte de la selección nacional y que actualmente se preparan para representar a Venezuela en los próximos Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026.

El estado Aragua continúa posicionándose como referencia nacional en materia deportiva gracias al trabajo articulado entre el Gobierno regional y el IRDA, fortaleciendo espacios de competencia y desarrollo para atletas paralímpicos.

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