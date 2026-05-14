Aragua VC buscará la clasificación ante Guacharas en Maturín

Las reinas de la net alta aspiran a tener unos de los dos cupos restantes para la siguiente ronda de la LPV.

CIUDAD MCY.- El Aragua VC ha tenido problemas en este cierre de la temporada teniendo una racha negativa de 4 partidos seguidos sin conocer el triunfo, por lo que el conjunto Aurirrojo espera romper esa mala racha este fin de semana venciendo a Guácharas de Monagas, uno de los equipos más sólidos del campeonato y aspirantes al título.

Para esta serie, las reinas de la net alta llegan con sed de revancha tras haber sido barridas por el cuadro monaguense en el Mauricio Johnson, y a su vez, necesitan sumar puntos para lograr la clasificación, por lo que este final de temporada será importante para determinar los últimos 2 sextetos en clasificar a la siguiente ronda.

En este duelo el equipo de la Ciudad Jardín buscara reforzar y acabar con esa inconsistencia durante los cierres de los sets, por lo que este partido será la oportunidad de mostrar los resultados de los entrenamientos enfocados a la recepción y el contraataque.

En este cierre de temporada el Aragua VC necesita una combinación de resultados para lograr avanzar a la siguiente ronda

Primero, la victoria en Maturín es ideal para poder escalar puestos en la clasificación. Segundo, debe mantenerse atento a lo que ocurra en los juegos entre Universitarias contra Sport Caracas y Nacionales contra Centellas, ya que un tropiezo del cuadro de Miranda o de Guayana será clave para que las Aurirrojas puedan tener más posibilidades de clasificar.

SAMUEL ZAVALA

FOTO:CORTESIA