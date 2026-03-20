Trova Fest 2026 llegará a Aragua este 21 y 22 de Marzo

Los aragüeños tendrán la oportunidad de disfrutar de la gira nacional que contará con la participación de talentos regionales y nacionales que darán un shows inolvidable

CIUDAD MCY.- El estado Aragua será sede de la gira Trova Fest 2026, evento en el que la agrupación «Dame Pa’ Matala» dará dos conciertos con un repertorio que será un canto por la paz y clásicos que han marcado la trayectoria de su agrupación.

La información se conoció a través de una entrevista con William Alvarado, integrante de la referida banda, quien confirmó que el estado Aragua será el punto de partida de esta gira nacional.

Alvarado informó que la jornada contará con dos fechas para que los aragüeños tengan la oportunidad de disfrutar y vivir al máximo la gira.

«Este sábado 21 de marzo será el primer concierto el cual se llevará a cabo en La Coromoto, específicamente en el Paseo Cultural Otilio Galíndez y el domingo 22 de marzo se realizará en Palo Negro, con una presentación en el urbanismo Los Aviadores».

Asimismo, William manifestó que la agrupación lleva a través de sus interpretación un mensaje social, «hoy más que nunca queremos alzar la voz en un canto por la paz».

El Trova Fest 2026 será un evento para el disfrute de toda la familia, el cual contará con la participación de talentos regionales y nacionales que han apostado por el fortalecimiento de la cultura en la región.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA